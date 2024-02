Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Sociedad Quimica Y Minera De Chile hat in den letzten Tagen einen Kurs von 41,32 USD erreicht, was einer Abweichung von -17,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung zum GD200 sogar -30,93 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Sociedad Quimica Y Minera De Chile bei -43,76 Prozent, was mehr als 286 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 403,84 Prozent erreicht, während Sociedad Quimica Y Minera De Chile bei 447,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Sociedad Quimica Y Minera De Chile investieren, können bei einer Dividendenrendite von 5,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,6 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 1 negative Einstufungen für die Aktie der Sociedad Quimica Y Minera De Chile abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für die Aktie liegt das mittlere Kursziel bei 81 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 96,03 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.