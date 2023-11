Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Ist es das gewesen?

Die Dividendenrendite von Sociedad Quimica Y Minera De Chile beträgt derzeit 5,41 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,01 % wird die Dividendenausschüttung als schlecht bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen äußerten Anleger vermehrt positive Themen über das Unternehmen Sociedad Quimica Y Minera De Chile. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. Das Anleger-Sentiment wird als gut eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt vier Analystenbewertungen für die Aktie von Sociedad Quimica Y Minera De Chile abgegeben. Drei Bewertungen waren gut, keine neutral und eine schlecht. Daher ergibt sich ein gutes Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 81 USD, was eine Aufwärtspotential von 59,14 % gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 50,9 USD bedeutet. Insgesamt wird die Aktie positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sociedad Quimica Y Minera De Chile liegt bei 4,58, was deutlich unter dem Branchenmittel von 29,39 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und positiv bewertet.