Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sociedad Quimica Y Minera De Chile, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.03.2023, 21:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 86.75 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sociedad Quimica Y Minera De Chile auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sociedad Quimica Y Minera De Chile. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,26 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Sociedad Quimica Y Minera De Chile momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sociedad Quimica Y Minera De Chile auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Sociedad Quimica Y Minera De Chile wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Sociedad Quimica Y Minera De Chile liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sociedad Quimica Y Minera De Chile vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 118,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (89,86 USD) könnte die Aktie damit um 31,87 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sociedad Quimica Y Minera De Chile höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 9,21 Prozentpunkte (12,41 % gegenüber 3,2 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".