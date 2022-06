Social Media Schwaben GmbH wächst weiter: Stuttgarter Agentur sucht neue Mitarbeiter

Stuttgart (ots) -Die Social Media Schwaben GmbH mit Sitz in Stuttgart sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Vertriebsmitarbeiter, Marketing-Manager und Social-Media-Manager. Auch Unterstützung im Bereich Marketingkommunikation sowie kreative Köpfe für Fotografie, Videografie und Bürokaufleute werden benötigt.Geschäftsführer Robert Kirs: "Als digitale Unternehmensberatung und Social-Media-Agentur betreuen wir von Stuttgart aus Kunden in ganz Deutschland und arbeiten mit Inhabern sowie Geschäftsführern, die vor der Kamera zufrieden von unserer erfolgreichen Zusammenarbeit berichten."Social Media Schwaben ist einer der führenden Ansprechpartner für mittelständische B2B-Unternehmen, die ihre Kundengewinnung digitalisieren und ihre Sichtbarkeit maximieren wollen. Damit erhöht die Stuttgarter Agentur die Marktanteile ihrer Kunden und sichert Arbeitsplätze in ganz Deutschland."Wir wachsen stetig und möchten unser Team um talentierte, motivierte Leute erweitern. Auch Quereinsteiger mit anderer Fachrichtung sind bei uns willkommen! Wir bringen unseren Mitarbeitern alles bei und sorgen durch Weiterbildungsmaßnahmen dafür, dass jeder sein volles Potenzial ausschöpft", verrät Robert Kirs.Neben einer umfangreichen Aus- und Weiterbildung dürfen sich Bewerber zudem auf einen sicheren Job in einer stark wachsenden Branche mit vielen Vorzügen wie reizvollen Aufstiegschancen und lukrativen Gehältern freuen. Die Stuttgarter Agentur bietet ihren Mitarbeitern zudem moderne Arbeitsplätze mit den neuesten Apple-Geräten, ein Firmenhandy, durchgehende Verpflegung mit Snacks und Kaffee sowie viele weitere Benefits."Unser Ziel ist es, den deutschen Mittelstand im Bereich Marketing und Vertrieb zu unterstützen, um ihn zukunftssicher und wettbewerbsfähig zu machen. Dabei garantieren wir den Unternehmen die Qualität, die sie verdienen. Um dem hohen Bedarf gerecht werden und zur größten Social-Media-Agentur im Bereich Kunden- und Mitarbeitergewinnung aufsteigen zu können, benötigen wir tatkräftige Unterstützung durch motivierte und talentierte Mitarbeiter", betont Robert Kirs.Pressekontakt:Social Media Schwaben GmbHhttps://www.socialmedia-schwaben.de/Vertreten durch:Robert Kirs, Anes CavkaE-Mail: info@socialmedia-schwaben.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Social Media Schwaben GmbH, übermittelt durch news aktuell