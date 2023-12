Sleep Number Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Sleep Number ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sleep Number-Aktie beträgt 20,68, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 49,52 beträgt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Sleep Number von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt wie folgt bewertet: 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sleep Number vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Sleep Number beträgt 31 USD, was mit dem aktuellen Schlusskurs von 16,24 USD eine erwartete Kursentwicklung von 90,89 Prozent ergibt. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut".

Die Dividendenausschüttung der Sleep Number liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Spezialitätseinzelhandel um 5,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,6 %). Aufgrund dieser Differenz bekommt die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen über Sleep Number in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Entsprechend wird die Aktie von Sleep Number von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Sleep Number in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.