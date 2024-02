Social Leverage AcquisitionI Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Social Leverage Acquisition Corp I":

Die technische Analyse der Social Leverage Acquisition I-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,44 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +1,95 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,42 USD) liegt auch der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,19 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Social Leverage Acquisition I-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Social Leverage Acquisition I ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Social Leverage Acquisition I-Aktie hat einen Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,85), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Social Leverage Acquisition I.

Die Analyse der Sentiment und Buzz ergibt, dass sich die Stimmung für Social Leverage Acquisition I in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.