Social Detention im Check!

Die technische Analyse der Social Detention-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs von 0,0098 USD, was einem Unterschied von -2 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,01 USD, was wiederum nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Social Detention wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Social Detention-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Social Detention.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Social Detention in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.