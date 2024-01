Social Detention Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse von Social Detention-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0088 USD liegt, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz über Social Detention in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".