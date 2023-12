Social Detention Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Social Detention-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen keine signifikante Abweichung vom aktuellen Kurs auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Social Detention diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, wodurch die Bewertung des Sentiments als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Social Detention-Aktie zeigt einen Wert von 41, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Social Detention.