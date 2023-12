Social Detention Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen verstärken oder sogar umdrehen. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Social Detention wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Social Detention führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist hingegen ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ist die Social Detention mit einem Kurs von 0,0067 USD nun -33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Social Detention. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Social Detention eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Social Detention von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.