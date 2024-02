Social Detention Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Social Detention wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der bei 51,54 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen um Social Detention langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse von Kommentaren und Befunden in den sozialen Medien ergab, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Social Detention-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,0098 USD weicht nur um -2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Social Detention-Aktie somit für den RSI, das Sentiment und die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.