Social Detention Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Social Detention eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Social Detention daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Social Detention-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0085 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -15 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs (-15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Social Detention-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Social Detention als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Social Detention-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,81, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Social Detention über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Social Detention daher die Einstufung: "Neutral".