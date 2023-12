Social Capital Suvretta Holdingsiii Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Prokidney-Aktie wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,15 USD, was einer Abweichung von -78,16 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,99 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (1,78 USD) und weist mit einer Abweichung von -10,55 Prozent ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Prokidney ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten die Prokidney-Aktie ebenfalls positiv mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 742,7 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prokidney liegt bei 52,99 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 47,99 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.