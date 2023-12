Social Capital Suvretta HoldingsI Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen Akili 0 mal die Bewertung "Gut" und 1 mal die Bewertung "Neutral" gegeben. Das langfristige Rating des Unternehmens aus institutioneller Sicht ist somit "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und der aktuelle Kurs von 0,495 USD wird von den Analysten als "Schlecht" bewertet. Die erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent führt zu einem mittleren Kursziel von 0 USD. Insgesamt erhalten die Bewertungen durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Akili abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,495 USD um +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -47,89 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Akili überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 49,08, was bedeutet, dass Akili hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Akili-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.