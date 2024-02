SocialNatives GmbH präsentiert SocialFlows: Neue Bewerbermanagement-Software für mehr Einstellungen im Social Recruiting

Hamburg (ots) -Die SocialNatives GmbH, eine führende Personalmarketing-Agentur mit Sitz in Hamburg, hat kürzlich die Einführung von SocialFlows bekannt gegeben. Wie die Geschäftsführung mitteilte, bietet die Softwarelösung Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um den Rekrutierungsprozess zu optimieren und die Einstellungen zu maximieren. Zudem fördert SocialFlows Transparenz im Bewerbungsprozess - und ermöglicht so einen klaren Überblick über den Rekrutierungsstand.Geschäftsführer Viet Pham Tuan: "Die Zukunft des Recruitings ist automatisiert, effizient und digital. Genau hier setzt SocialFlows an. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien und intelligenter Algorithmen automatisieren und digitalisieren wir den Rekrutierungsprozess. Unser Ziel ist es, die Effizienz in der Kandidatensuche zu maximieren, indem wir Prozesse optimieren und vereinfachen. Mit SocialFlows erhalten Unternehmen ein Tool, das nicht nur die aktuellen Anforderungen berücksichtigt, sondern auch zukünftigen Herausforderungen gerecht wird, damit Unternehmen bestens für die Zukunft des Recruitings gerüstet sind."Die Softwarelösung SocialFlows wurde basierend auf den umfangreichen Praxiserfahrungen der SocialNatives GmbH entwickelt. Die Social-Recruiting-Agentur unterstützt mittelständische Arbeitgeber seit 2017 dabei, mehr Bewerbungen zu erhalten und ihre Bekanntheit zu steigern. Dank ihrer engen Zusammenarbeit mit mehr als 800 Unternehmen aller Größenordnungen verfügt das Team um die Geschäftsführer Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein über ein klares Verständnis dafür, welche Funktionen wichtig sind, um den Recruiting-Prozess effizient und nahtlos zu gestalten.Die praxisrelevanten Funktionen von SocialFlows umfassen unter anderem ein Flow-Board, das wie ein Leitstand über den Rekrutierungsprozess fungiert. Hier können Unternehmen Nachrichten und Dateien verwalten, eingehende Bewerbungen überwachen und Notizen für Teammitglieder hinterlassen. Wichtige Dateien und Bewerberinformationen finden sich gebündelt in der Detailansicht wieder, um für eine klare und effiziente Kommunikation zu sorgen. Die Bewerber-Inbox ermöglicht eine direkte Kommunikation mit Bewerbern und sorgt so für einen übersichtlichen Kommunikationsverlauf. Ein weiteres Highlight von SocialFlows ist der Talentpool, der es Unternehmen ermöglicht, vielversprechende Kandidaten für zukünftige Stellenangebote zu speichern. Durch die nahtlose Integration von Bewerbungsformularen werden Bewerberdaten effizient erfasst und zentralisiert, was den Rekrutierungsprozess strukturierter und effizienter gestaltet."Der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft. Trotzdem haben unzählige Arbeitgeber mit Personalmangel zu kämpfen. Unser Ziel ist es, Unternehmen durch passende Mitarbeiter beim Wachstum zu helfen. Mit SocialFlows automatisieren wir Recruiting-Prozesse, um Personalverantwortlichen strategische Entscheidungen zu ermöglichen. Um den Recruiting-Prozess kontinuierlich zu verbessern, unterstützt die Softwarelösung durch Berichte und Analysen datengetriebene Entscheidungen. Zudem bietet sie eine intuitive Benutzererfahrung, um den gesamten Prozess der Personalbeschaffung und Bewerberverwaltung zu vereinfachen und zu optimieren. Kurzum: Bei SocialFlows ist alles an einem Ort. Wenn es um die Verwaltung und das Management von Bewerbern geht, benötigen Unternehmen nicht mehr als unser Tool", so Viet Pham Tuan.Weitere Informationen zu SocialFlows finden Sie unter: https://www.socialflows.io/Pressekontakt:SocialNatives Berlin GmbHAn d. Wuhlheide 232 A12459 BerlinViet Pham Tuan+49 176 70109177viet.phamtuan@socialnatives.dehttps://socialnatives.de/https://www.facebook.com/socialnatives.de/https://www.instagram.com/socialnatives.de/?hl=dehttps://www.youtube.com/channel/UC71bqZCp8h_lDZXtAmEY9WQPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SocialNatives GmbH, übermittelt durch news aktuell