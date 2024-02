Socam Development Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Socam Development zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industriebranche eine Rendite von -38,05 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,72 Prozent aufweist, liegt Socam Development mit 28,33 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -28,57 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einer Abweichung von -10,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamten "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Socam Development als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,21 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist, der 45,73 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Socam Development mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.