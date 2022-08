So würde ich jetzt mit 10.000 Euro einen ETF kaufen (ja, sehr konkret!)

Jetzt 10.000 Euro in einen ETF investieren? Ja, warum denn eigentlich nicht. Die Aktienmärkte sind bereits etwas korrigiert, technisch sprechen wir bereits von einem Bärenmarkt. Das bedeutet, dass wir uns über 20 % unter den Rekordhochs befinden, zumindest bei vielen Indizes.

Allerdings gibt es trotzdem Unsicherheiten, ob das Timing gut ist. Timing ist weniger entscheidend als ein möglichst langes Investment, damit sich der Zins- und Zinseszinseffekt gut bemerkbar machen kann.

Deshalb kommt hier mein Ansatz, wie ich jetzt 10.000 Euro in einen ETF investieren würde. Die Auswahl, der Ansatz und auch alles Weitere erkläre ich dir.

Jetzt 10.000 Euro in einen ETF investieren: Meine Wahl

Wenn ich jetzt 10.000 Euro in einen ETF investieren wollte (und das überlege ich derzeit), so fiele meine Wahl auf einen Indexfonds auf den S&P 500. Um ehrlich zu sein wäre es vermutlich der iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Mit einem Fondsvolumen von über 55 Mrd. US-Dollar ist dieser Indexfonds inzwischen wirklich sehr, sehr groß. Das reduziert unter anderem den Tracking Error und führt außerdem zu geringeren Gebühren. Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,07 % ist der Indexfonds eher preiswert.

Dafür erhalte ich das vollreplizierende Gesamtpaket, das den S&P 500 in Gänze abbildet. Auch Warren Buffett ist ein Fan davon, als passiver Investor ganz einfach auf die US-amerikanische Gesamtwirtschaft zu setzen. Langfristig ist das, so sein Ansatz, eine gute Wahl. Schließlich sollte man niemals gegen Amerika wetten, was in der Vergangenheit übrigens mit einer durchschnittlichen Rendite von über 9 % pro Jahr entlohnt worden ist.

Würde ich jetzt 10.000 Euro in einen ETF investieren, so wäre mein zeitlicher Ansatz, mit einem großen Volumen direkt zu starten. Zwar kann auch ein Vorgehen mit dem Cost-Average-Effekt und kleineren monatlichen oder vierteljährlichen Investitionen grundsätzlich ratsam sein. Aber für mich wäre der Zeitpunkt günstig. Worauf also warten? Dass es vielleicht noch preiswerter wird? Nicht unbedingt mein Ansatz. Vor allem nicht, weil der S&P 500 weiterhin über 19 % im Minus liegt. Das würde ich als Ganzes kaufen.

Kein Timing, kein Clever sein: Passiv und marktbreit agieren

Wenn ich jetzt 10.000 Euro in einen ETF investiere, so ist es der einfache Ansatz, den S&P 500 möglichst marktbreit, günstig und als Ganzes zu kaufen. Bei einem Buy-and-Hold-Ansatz möchte ich ebenfalls in Zukunft eine höhere einstellige Rendite pro Jahr sehen. Ich denke, mit einem Kauf zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das Fundament dafür legen.

Deshalb fiele meine Wahl auch gegen den Cost-Average-Effekt aus, um mit einem höheren Einsatz zu starten. Ob jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mit Blick auf die kommenden Jahre glaube ich: Er ist zumindest solide und nicht übermäßig teuer.

Der Artikel So würde ich jetzt mit 10.000 Euro einen ETF kaufen (ja, sehr konkret!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

