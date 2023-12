So stehts um, tonies Registered (A)?

Die Tonies-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse derzeit eine "Neutral"-Einschätzung. Der Kurs liegt 0,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, während die Distanz zum GD200 bei -1,92 Prozent liegt. Dies führt insgesamt zu einem neutralen Urteil für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Tonies-Aktie. Der RSI7 liegt bei 47,32 und der RSI25 bei 50,13, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Tonies-Aktie wurden in letzter Zeit keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und die Diskussion über das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine überwiegend positive Meinung über die Tonies-Aktie in den sozialen Medien. Trotzdem gab es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.