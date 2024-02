So stehts um, Zumiez?

Der Relative Strength Index (RSI) wird bei der technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Zumiez zeigt der RSI aktuell einen Wert von 36,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Fall weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz um Zumiez wird auch die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Zumiez in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zumiez derzeit bei 77. Das bedeutet, dass die Börse 77,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Zumiez zahlt, was 112 Prozent mehr ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Zumiez in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, wodurch sich für Zumiez in diesem Punkt die Einschätzung "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".