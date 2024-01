So stehts um, Zhonghang Electronic Measuring Instruments?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Zhonghang Electronic Measuring Instruments als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhonghang Electronic Measuring Instruments-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,4 und ein Wert für den RSI25 von 56,01, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zhonghang Electronic Measuring Instruments mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent für die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung für Zhonghang Electronic Measuring Instruments wird als "Gut" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien zu finden waren. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Zhonghang Electronic Measuring Instruments von 43,75 CNH eine Entfernung von -7,49 Prozent vom GD200 (47,29 CNH), was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 45,19 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,19 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Zhonghang Electronic Measuring Instruments-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.