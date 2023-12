Tsuzuki Denki ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Assa Abloy":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei könnten überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tsuzuki Denki wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,72 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 41,64, was bedeutet, dass Tsuzuki Denki hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Tsuzuki Denki-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tsuzuki Denki betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Tsuzuki Denki aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1940,55 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2227 JPY liegt, was eine Abweichung von +14,76 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +3,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird auch das Sentiment und der Buzz im Internet betrachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Tsuzuki Denki, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

