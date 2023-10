So stehts um, Zehnder?

Weitere Suchergebnisse zu "Zehnder Group":

Zehnder erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,38 Prozent, während ähnliche Aktien in der Bauprodukte-Branche durchschnittlich um 7,34 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,04 Prozent für Zehnder im Branchenvergleich. Im Industrie-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 7,51 Prozent und Zehnder lag 1,87 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite in Branchen- und Sektorenvergleichen wird Zehnder mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zehnder beträgt 86,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 71,65, was für 25 Tage ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Zehnder geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Für Zehnder haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet gemessen und stufen dies als "Neutral" ein. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es gab kaum identifizierbare Änderungen. Daher kommen wir zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.