So stehts um, Xinjiang Torch Gas?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Xinjiang Torch Gas-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,42 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Xinjiang Torch Gas-Aktie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Xinjiang Torch Gas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Xinjiang Torch Gas eine Outperformance von +20,27 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor insgesamt liegt die Aktie mit einer Überperformance von 20,27 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Eine weitere Betrachtung erfolgt anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung unter den Anlegern. Hier haben Analytiker die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Xinjiang Torch Gas diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Abschließend wird eine technische Analyse durchgeführt, bei der trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet werden. Der 200-Tages-Durchschnitt weist auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung für Xinjiang Torch Gas führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Zusammenfassend wird Xinjiang Torch Gas auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.