So stehts um, Xiabuxiabu Catering Management?

Die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,54 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,83 HKD somit um -48,31 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,3 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20,43 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie auch kurzfristig betrachtet ein "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie mit 18,56 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (30,14). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 58, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich mit einem Wert von 62 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie daher in der Kategorie RSI eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".