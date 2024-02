So stehts um, Xencor?

Die Aktie von Xencor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,84 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 112,77 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Xencor im letzten Jahr eine Rendite von -28,27 Prozent erzielt, was 23,96 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt -8,48 Prozent, und Xencor liegt aktuell 19,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Xencor in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Stimmungsbild rund um die Xencor-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Xencor in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" verliehen.