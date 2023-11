So stehts um, XTPL?

Die technische Analyse der Xtpl-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 145,74 PLN lag, während der aktuelle Kurs bei 167,5 PLN liegt, was einer Abweichung von +14,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 160,34 PLN, was einer Abweichung von +4,47 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xtpl-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xtpl steht bei 13,85, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,84 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Xtpl-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.