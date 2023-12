So stehts um, World Super Holdings?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von World Super in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben keine klaren positiven oder negativen Signale ergeben, und es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen auch von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von World Super. Mit einem RSI7-Wert von 40 und einem RSI25-Wert von 63,64 erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der World Super-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 0,09 HKD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,028 HKD liegt, was einem Unterschied von -68,89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,03 HKD, was wiederum unter dem letzten Schlusskurs liegt (-6,67 Prozent), und somit erhält die Aktie auch für diesen Zeitraum ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die World Super-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.