So stehts um, Wintime Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktienkursbewegungen. Er misst die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen und liefert einen Wert zwischen 0 und 100. Ein RSI-Wert von 10 wird als überverkauft betrachtet und erhält die Bewertung "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für Wintime Energy einen Wert von 34, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Versorgungssektor hat Wintime Energy im letzten Jahr eine Rendite von -16,05 Prozent erzielt, was 16,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0,07 Prozent, und Wintime Energy liegt aktuell 16,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wintime Energy mit 1,44 CNH derzeit 3,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,04 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die charttechnische Analyse führt.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz zur Bewertung herangezogen. Die Diskussionsintensität von Wintime Energy hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Wintime Energy ein "Neutral"-Wert.