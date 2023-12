So stehts um, Western Mines?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Western Mines wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Western Mines weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 49,45 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Western Mines-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Western Mines in den sozialen Medien zeigen eine Häufung positiver Meinungen in den letzten zwei Wochen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Western Mines bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Änderung, wodurch Western Mines insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Western Mines mit 0,28 AUD mittlerweile -3,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -34,88 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.