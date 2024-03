So stehts um, Warehouse Reit?

Die Diskussionen über Warehouse Reit PLC in den sozialen Medien zeigen eine klare Tendenz in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Warehouse Reit PLC derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 83,28 GBP, während der Aktienkurs bei 78,8 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 83,05 GBP deutet auf eine Abweichung von -5,12 Prozent hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich der Sentiment und Buzz-Analyse konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein positives Bild, da es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Auch die kurzfristige Betrachtung basierend auf den Analysen des letzten Monats zeigt eine neutrale Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Warehouse Reit PLC liegt bei 127,5 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 61,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analysten-Untersuchungen.