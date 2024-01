So stehts um, WEG?

Die Weg-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen. Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine klare Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen kein eindeutiges Bild, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Weg-Aktie liegt bei 57,19, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,2, was auf einen neutralen Trend für die letzten 25 Tage hindeutet.

Die technische Analyse basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage zeigt eine neutrale Bewertung. Der Durchschnittsschlusskurs liegt bei 7,53 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,429 USD liegt, was zu einem geringfügigen Rückgang führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch eine positive Entwicklung mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein neutrales Stimmungsbild in den letzten Wochen. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Weg-Aktie sowohl basierend auf den Anlegerinteraktionen als auch den technischen Analysen ein neutrales Rating.