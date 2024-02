So stehts um, Vulcan Steel?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Analysten haben die Aktie von Vulcan Steel auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Vulcan Steel diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie das Gesamturteil "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Vulcan Steel ebenfalls eine neutrale Einstufung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vulcan Steel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,63 und ein Wert für den RSI25 von 60,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Vulcan Steel. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vulcan Steel aktuell bei 7,6 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 7,2 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,26 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 7,41 AUD, was die Aktie mit einem Abstand von -2,83 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit wird die Gesamtbewertung für die Aktie als "Neutral" eingestuft.