So stehts um, Vtron?

Die Vtron hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,25 CNH erreicht, was -0,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,94 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutralen" Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den sozialen Medien in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren über Vtron zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vtron-Aktie liegt bei 33 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vtron.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Vtron diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend neutrale Einstellungen bei den Anlegern. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" eingestuft.