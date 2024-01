So stehts um, Viva Biotech?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Viva Biotech ist neutral. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über Viva Biotech wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 66,67 festgestellt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 71,43 auf eine schlechte Einschätzung hin, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken Ausschläge gab. Die Stimmung bezüglich Viva Biotech hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Viva Biotech derzeit bei 1,41 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,88 HKD aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -37,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist der GD50 einen Abstand von -21,43 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".