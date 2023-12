So stehts um, Vera Bradley?

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

In den letzten Wochen konnte bei Vera Bradley keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen erkennen ließen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu wurde jedoch eine abnehmende Diskussionsstärke über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Vera Bradley eine Performance von 84,94 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies stellt eine Outperformance von +86,4 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,46 Prozent gefallen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -4,64 Prozent unter der von Vera Bradley, die um 89,58 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei Vera Bradley bei 27,37 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 50,69, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Vera Bradley auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Vera Bradley beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.