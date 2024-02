So stehts um, Vedan?

In den letzten zwei Wochen wurde Vedan von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Vedan bei 16,67 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Vedan daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Vedan mit einer Rendite von -9,93 Prozent mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"). Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,67 Prozent kommt, liegt Vedan mit 8,75 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Vedan liegt momentan mit 3,59 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vedan-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

