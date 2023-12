So stehts um, Vasta Platform Ltd?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für Vasta Platform wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Vasta Platform weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Anleger-Sentiments wurden weder positive noch negative Meinungen zu Vasta Platform in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt zeigt weder positive noch negative Themen rund um Vasta Platform, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Vasta Platform eine durchschnittliche Aktivität aufweist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor resultiert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt ebenfalls 4,07 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Vasta Platform führt.

Insgesamt erhält Vasta Platform damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.