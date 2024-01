So stehts um, Vaso?

Die technische Analyse der Vaso-Aktie ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,27 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,3 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +11,11 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,28 USD, was einer positiven Distanz von +7,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Vaso eine Rendite von 0 Prozent auf, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 89 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vaso-Aktie weist einen Wert von 50 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".