So stehts um, Varex Imaging?

Die Aktie von Varex Imaging wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,87 bewertet, was 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 101,16. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was auf eine zunehmend positive Wahrnehmung in den sozialen Medien hinweist. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Varex Imaging derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,08 Prozent erzielt, was 5,09 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite jedoch um 5,63 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.