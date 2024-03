So stehts um, Varengold Wertpapierhandelsbank?

Die Varengold Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,71 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,02 EUR, was einem Unterschied von +11,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,05 EUR, was einer Abweichung von -0,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Varengold Bank-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -59,74 Prozent erzielt, was 65,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,71 Prozent, und die Varengold Bank liegt aktuell 64,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,45 auf, was 98 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Varengold Bank. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt wird die Varengold Bank-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-, "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Sollten Varengold Wertpapierhandelsbank Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Varengold Wertpapierhandelsbank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Varengold Wertpapierhandelsbank-Analyse.

Varengold Wertpapierhandelsbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...