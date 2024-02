So stehts um, Vaalco Energy?

Der Aktienkurs von Vaalco Energy hat sich im Vergleich zum Durchschnitt der Energiebranche in den letzten 12 Monaten um -6,83 Prozent entwickelt, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist die Rendite mit 33,62 Prozent deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 26,79 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Vaalco Energy abgegeben, wobei 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einem Rückgang um -100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Vaalco Energy-Aktie als Neutral-Titel, mit einem RSI7 Wert von 51,35 und einem RSI25 Wert von 51,88, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vaalco Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, mit einem Kurs von 4,23 USD, der 1,17 Prozent unter dem GD200 (4,28 USD) liegt, und einem GD50 Kurs von 4,4 USD, der 3,86 Prozent unter dem GD200 liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Vaalco Energy-Aktie basierend auf dem Branchenvergleich, der Analysteneinschätzung, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.