So stehts um, United Natural Foods?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die United Natural Foods-Aktie beträgt der RSI 73,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,4, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,38 USD der United Natural Foods-Aktie um -14,7 Prozent vom GD200 (18,03 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 15,72 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Für United Natural Foods wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von United Natural Foods bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.