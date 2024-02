So stehts um, United Company RUSAL international public joint-stock compan?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der United Rusal Pjsc-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 54,32. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für die United Rusal Pjsc-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von United Rusal Pjsc veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der United Rusal Pjsc-Aktie mit 2,45 HKD 28,36 Prozent unter dem GD200 (3,42 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 2,52 HKD und weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -2,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei United Rusal Pjsc wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der United Rusal Pjsc-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Internet.