So stehts um, Uniper?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uniper-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uniper-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 55,15 und ein RSI25-Wert von 54,61, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Uniper wurde in den letzten zwei Wochen als positiv bewertet. Diverse Kommentare und Wortmeldungen deuten auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hin. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 88,77 EUR um -38,92 Prozent vom aktuellen Kurs (54,22 EUR) abweicht. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 57,14 EUR um -5,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "schlechten" Rating führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Uniper in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "gut" bewertet.