So stehts um, Unicafe?

Die Unicafe-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wie aus einer technischen Analyse hervorgeht. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 928,86 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 893 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,86 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (931,18 JPY) weicht mit -4,1 Prozent vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Unicafe-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 81,48 Punkte, was darauf hindeutet, dass Unicafe momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da Unicafe auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen neutral gegenüber Unicafe, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Unicafe daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Unicafe. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.