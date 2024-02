So stehts um, Twilio?

Der Aktienkurs von Twilio hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,62 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,98 Prozent darstellt, da ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -3,35 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 575,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Twilio um 568,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie von Twilio in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Analysten haben die Aktie von Twilio in den vergangenen zwölf Monaten mit 2 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Einstufungen bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Twilio, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 77,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 31,99 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Twilio ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Twilio werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein positives langfristiges Bild, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Twilio bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "gut" eingeschätzt.