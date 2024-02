So stehts um, Tsugami?

Tsugami Aktie: Analyse zeigt neutralen Trend

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Tsugami wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsugami-Aktie im Bereich von 1233,25 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1161 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1194,64 JPY, was einer Abweichung von -2,82 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tsugami wurde auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tsugami-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Tsugami-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.