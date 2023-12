So stehts um, Toyo Logistics?

Die technische Analyse der Toyo Logistics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 1414,64 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1520 JPY beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,45 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1470,62 JPY, was einer Distanz von +3,36 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Toyo Logistics beträgt derzeit 57,69 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,31, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Toyo Logistics wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, sowohl durch die Analyse von sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den Kommentaren der Nutzer aufgegriffen wurden. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Diskussionen in sozialen Medien, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält Toyo Logistics daher in allen analysierten Bereichen die Einstufung "Neutral", basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Stimmung der Anleger und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.