So stehts um, TopBuild?

Der Aktienkurs von Topbuild verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 94,03 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Wertentwicklung von -5,57 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche einer Outperformance von +99,6 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Topbuild mit einer Rendite von 103,01 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Topbuild-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Topbuild gab, prognostizieren sie eine durchschnittliche Kursprognose von 290 USD, was einem Abwärtspotential von -24,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Topbuild eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) von Topbuild liegt bei 59,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 45,7 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Topbuild. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen im normalen Bereich lag.

Insgesamt erhält die Aktie von Topbuild ein "Neutral"-Rating aufgrund der Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.