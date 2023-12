So stehts um, Tokyu Construction?

Die technische Analyse der Tokyu Construction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 709,48 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 782 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +10,22 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 727,28 JPY, was einem Abstand von +7,52 Prozent entspricht, und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen ergaben eine neutrale Einschätzung für Tokyu Construction. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tokyu Construction zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis mit 70,83 Punkten als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tokyu Construction-Aktie gemäß der technischen Analyse und Anlegerstimmung "Neutral" bewertet wird, während der RSI auf 7-Tage-Basis als "Schlecht" eingestuft wird.

